Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-массажист «Бостона»: поработал со всеми россиянами, кроме Квартальнова. Его сгноили

Экс-массажист «Бостона»: поработал со всеми россиянами, кроме Квартальнова. Его сгноили
Комментарии

Бывший массажист «Бостон Брюинз» Андрей Попандопуло рассказал о работе в клубе.

«В хоккее больше работы – 22 человека плюс поломанные ребята. Нужно приходить за 3 часа до игры. Это намного интереснее: в хоккее другие люди, другая культура. Честно, за 11 лет ни один игрок не проявил ко мне неуважения или высокомерия. Ни одного козла. Все отличные пацаны.

Я поработал со всеми русскими, игравшими за «Бостон». Кроме Квартальнова. Он ушел до моего прихода. Его тут сгноили. Игрок от бога, но не подходил Брайану Саттеру.

Самый эмоциональный из 11 сезонов в «Брюинз»? Первый. Я был пацаном, когда мы выучили имена всех игроков сборной Канады. А тут – вживую знакомлюсь с Филом Эспозито и Паем Маккензи – мы его с детства ненавидели, а он оказался хорошим дедушкой. Да и с Третьяком я впервые встретился в Америке – он тогда тренировал вратарей «Чикаго».

Первым на столе был нападающий Кэм Нили. Встав после массажа, он спросил: «Вау, что это было?» Потрогал ногу и заорал: «Oh my God! Бабба (прозвище Рэя Бурка. – Прим. «Чемпионата»), иди посмотри! Нам нужен этот парень».

Я стал работать, но после первой игры следующего сезона генеральный менеджер сказал: «Извини, Андрей. У нас нет денег на тебя». – «Ну окей, до свидания». Через три дня звонит Бурк: «Я тебе сам буду платить». Первый год я получал зарплату у Рэя и стал одним из первых full time массажистов в НХЛ. Спрос на нас появился после локаута-1994/1995, когда североамериканцы увидели, что даже в средних европейских командах по три массажиста. А в НХЛ и одному не платили!» – цитирует Попандупуло Sports.ru.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021