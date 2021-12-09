Квартальнов рассказал, за что будет отвечать Пелино в его тренерском штабе

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал приглашение в тренерский штаб казанцев канадского специалист Майкла Пелино.
«Приглашение Майкла Пелино – наше совместное решение. Мы хорошо понимаем, что нам нужно улучшить в своей игре и уверены, что знания и опыт Пелино помогут команде в организации игры, атаке и большинстве. Майк отличается хорошими человеческими и профессиональными качествами, мы хотели пригласить его в свой штаб ещё раньше, но тогда в силу разных обстоятельств сделать этого не удалось.
Мы хорошо пообщались с ним до подписания контракта, можно сказать, что он уже приступил к работе и до оформления всех необходимых документов будет помогать нам в удалённом режиме», — приводит слова Квартальнова официальный сайт клуба.
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