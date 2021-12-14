Кубок Первого канала 2021 года, являющийся вторым этапом Еврохоккейтура, пройдёт с 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». В нынешнем году состав участников расширится до пяти команд: к сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавится сборная Канады, игры с которой не будут учитываться в общем зачёте турнира.

Расписание матчей сборной России на Кубке Первого канала — 2021:



15 декабря (среда)

18:30 мск, Россия – Канада;



16 декабря (четверг)

18:30 мск, Швеция — Россия;



18 декабря (суббота)

15:30 мск, Россия — Чехия;



19 декабря (воскресенье)

15:30 мск, Россия – Финляндия.



Напомним, на Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, победу одержала российская команда. Вторую строчку заняла сборная Швеции, третьими стали финны.



Действующим победителем Еврохоккейтура также является сборная России.