Топ-менеджер НХЛ: Р. Ротенберг входит в топ-5 самых влиятельных людей в хоккее

Один из топ-менеджеров Национальной хоккейной лиги высказался о вице-президенте Федерации хоккея России (ФХР), главе штаба сборной России и вице-президенте СКА Романе Ротенберге.



«Роман Ротенберг – генеральный менеджер и генеральный директор СКА, постоянного претендента на чемпионство в КХЛ. Кроме того, он является первым вице-президентом ФХР и является главой штаба сборных России. Источники в НХЛ называют его одним из самых влиятельных и могущественных людей в хоккее. Ротенберг входит в топ-5 самых влиятельных людей в хоккее. Фактически он заведует одной из сильнейших хоккейных держав.



Ротенберг – центральная фигура в возвышении СКА в ранг тяжеловеса в хоккейном мире. Источники в НХЛ, которые имели с ним дело, говорят, что он хочет научиться тому, как превратить СКА в элитную организацию. Другие описывают его как искушённого маркетолога, который преобразил бренд СКА. Его стиль управления временами можно назвать нестандартным – например, во время матчей СКА он стоит на скамейке вместе с тренерами.



Другие называют его пылкой личностью, человеком, который горит своим делом, яростным заступником русского хоккея и КХЛ. Он критически относится к раннему отъезду молодёжи в Северную Америку, считая, что игроки не должны уезжать, пока не станут топовыми игроками для НХЛ», — приводит слова одного из топ-менеджеров НХЛ The Athletic.