Россия — Швеция на Кубке Первого канала — 2021: где и во сколько смотреть

Сегодня, 16 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой второй матч на Кубке Первого канала 2021 года. На «ЦСКА-Арене» в Москве российская команда сыграет со Швецией.



Трансляция встречи между сборными России и Швеции начнётся в 18:30 по московскому времени. Матч можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.

На первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — сборная Швеции одержала победу, россияне заняли третью строчку.



Напомним, на Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, сборная России одержала победу, выиграв во всех трёх матчах турнира. Вторую строчку заняла шведская команда, третьими стали финны.



Действующим победителем Еврохоккейтура также является сборная России.