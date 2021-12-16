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Россия — Швеция на Кубке Первого канала — 2021: где и во сколько смотреть

Россия — Швеция на Кубке Первого канала — 2021: где и во сколько смотреть
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Сегодня, 16 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой второй матч на Кубке Первого канала 2021 года. На «ЦСКА-Арене» в Москве российская команда сыграет со Швецией.

Трансляция встречи между сборными России и Швеции начнётся в 18:30 по московскому времени. Матч можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.

Турнирная таблица Еврохоккейтура

На первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — сборная Швеции одержала победу, россияне заняли третью строчку.

Напомним, на Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, сборная России одержала победу, выиграв во всех трёх матчах турнира. Вторую строчку заняла шведская команда, третьими стали финны.

Действующим победителем Еврохоккейтура также является сборная России.

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