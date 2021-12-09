Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Торпедо» Белевич дисквалифицирован на 1 матч из-за повторной драки без зачинщика

Форвард «Торпедо» Белевич дисквалифицирован на 1 матч из-за повторной драки без зачинщика
Комментарии

Нападающий нижегородского «Торпедо» Андрей Белевич дисквалифицирован Континентальной хоккейной лигой на ближайший матч клуба из-за драки, произошедшей во встрече с ЦСКА (5:2), которая состоялась 8 декабря.

«Автоматическая дисквалификация. В соответствии с п. 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, форвард «Торпедо» Андрей Белевич пропустит ближайший матч своей команды», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021