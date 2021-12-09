Форвард «Торпедо» Белевич дисквалифицирован на 1 матч из-за повторной драки без зачинщика
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Нападающий нижегородского «Торпедо» Андрей Белевич дисквалифицирован Континентальной хоккейной лигой на ближайший матч клуба из-за драки, произошедшей во встрече с ЦСКА (5:2), которая состоялась 8 декабря.
«Автоматическая дисквалификация. В соответствии с п. 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, форвард «Торпедо» Андрей Белевич пропустит ближайший матч своей команды», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.
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