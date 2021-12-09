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«Барыс» приблизился к зоне плей-офф на Востоке, уверенно обыграв дома «Сочи»

«Барыс» приблизился к зоне плей-офф на Востоке, уверенно обыграв дома «Сочи»
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«Барыс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» со счётом 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».

Счёт в игре на пятой минуте открыл форвард гостей Кирилл Петьков. Ответную шайбу на 10-й минуте забросил нападающий Алихан Асетов, голевой пас на счету Джо Морроу и Мэттью Фрэттина.

На 15-й минуте вперёд «Барыс» вывел защитник Роман Савченко с передачи Кирилла Савицкого и Романа Старченко. На 30-й минуте форвард Якоб Лилья забил третий гол в ворота «Сочи», результативную передачу сделали Самат Данияр и Кёртис Валк.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На последней минуте второго периода Лилья оформил дубль, ассистенты — Олле Альсинг и Никита Михайлис. На 50-й минуте «Барыс» забросил пятую шайбу, отличился Кирилл Савицкий, которому пас отдали Старченко и Коди Куник.

«Сочи» на последней минуте установил заключительный счёт, отметился защитник Янис Якс.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Петьков – 04:30' (5x5)   1:1 Асетов (Морроу, Фрэттин) – 09:18' (5x5)   2:1 Савченко (Савицкий, Старченко) – 14:16' (5x5)   3:1 Лилья (Данияр, Валк) – 29:31' (5x5)   4:1 Лилья (Альсинг, Михайлис) – 39:08' (5x5)   5:1 Савицкий (Старченко, Куник) – 49:57' (5x5)   5:2 Якс – 59:16' (5x5)
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