«Барыс» приблизился к зоне плей-офф на Востоке, уверенно обыграв дома «Сочи»

«Барыс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» со счётом 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».
Счёт в игре на пятой минуте открыл форвард гостей Кирилл Петьков. Ответную шайбу на 10-й минуте забросил нападающий Алихан Асетов, голевой пас на счету Джо Морроу и Мэттью Фрэттина.
На 15-й минуте вперёд «Барыс» вывел защитник Роман Савченко с передачи Кирилла Савицкого и Романа Старченко. На 30-й минуте форвард Якоб Лилья забил третий гол в ворота «Сочи», результативную передачу сделали Самат Данияр и Кёртис Валк.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На последней минуте второго периода Лилья оформил дубль, ассистенты — Олле Альсинг и Никита Михайлис. На 50-й минуте «Барыс» забросил пятую шайбу, отличился Кирилл Савицкий, которому пас отдали Старченко и Коди Куник.
«Сочи» на последней минуте установил заключительный счёт, отметился защитник Янис Якс.
- 9 декабря 2021
-
19:24
-
18:56
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:00
-
17:44
-
17:17
-
16:31
-
16:30
-
16:27
-
16:03
-
15:49
-
15:35
-
15:26
-
15:01
-
14:48
-
14:28
-
14:06
-
13:07
-
12:05
-
11:14
-
10:56
-
10:41
-
10:23
-
10:00
-
09:54
-
09:25
-
08:47
-
08:26
-
07:53
-
05:38
-
04:54
-
04:34
-
03:40