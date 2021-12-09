МОК утвердил дизайн формы сборной России по хоккею на Олимпийские игры — 2022

Международный олимпийский комитет утвердил дизайн формы сборной России по хоккею, в которой команда выступит на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).



«Дизайн формы ROC для зимних Олимпийских игр в Пекине соответствует установленному регламенту. Данные правила устанавливают основу для международных федераций на чемпионатах мира, а также Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине. На этой основе данная форма была утверждена», — цитирует пресс-службу МОК ТАСС.

Ранее сборная России также выступала под нейтральным статусом на Олимпиаде 2018 года в Южной Корее. За основу формы был взят тот же комплект, разработанный компанией Nike, который изначально планировался для участия в Играх-2018. После того как было принято решение, что сборная России отправится в Южную Корею под нейтральным флагом, на выездном (белая) и домашнем (красная) вариантах формы была добавлена надпись Olympic Athletes of Russia, а с формы был убран герб, который был в первоначальном варианте.