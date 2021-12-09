Кузнецов досрочно покинул тренировку «Вашингтона» из-за травмы
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов досрочно покинул тренировочное занятие клуба, сообщает в «Твиттере» журналист Тарик Эль-Башир.
Отмечается, что 29-летний форвард получил травму нижней части тела.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 26 матчах, забросив восемь шайб и отдав 20 голевых передач при показателе полезности «+14». Всего на его счету 546 матчей в НХЛ, в которых он набрал 446 (137+309) очков при общей полезности «+82».
«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, после 26 матчей набрав 38 очков. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Питтсбург Пингвинз» (11 декабря, 3:00 мск).
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