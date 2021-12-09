Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузнецов досрочно покинул тренировку «Вашингтона» из-за травмы

Кузнецов досрочно покинул тренировку «Вашингтона» из-за травмы
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов досрочно покинул тренировочное занятие клуба, сообщает в «Твиттере» журналист Тарик Эль-Башир.

Отмечается, что 29-летний форвард получил травму нижней части тела.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 26 матчах, забросив восемь шайб и отдав 20 голевых передач при показателе полезности «+14». Всего на его счету 546 матчей в НХЛ, в которых он набрал 446 (137+309) очков при общей полезности «+82».

«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, после 26 матчей набрав 38 очков. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Питтсбург Пингвинз» (11 декабря, 3:00 мск).

У Кузнецова есть причина не бороться за Олимпиаду? Чего боится наш хоккеист У Кузнецова есть причина не бороться за Олимпиаду? Чего боится наш хоккеист
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021