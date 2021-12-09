The Fourth Period: один из кандидатов в сборную Канады отказался от участия в ОИ-2022

Один из хоккеистов, который может войти в состав сборной Канады на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), отказался от участия в турнире, сообщает The Fourth Period.



О каком именно игроке идёт речь, на данный момент неизвестно.



Ранее голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер отказался от выступления за сборную Швеции на Олимпиаде по состоянию здоровья. Он и его психиатр решили, что в его интересах не ехать на Игры.

Как отмечает источник, ситуацию с возможным отказом игроков от Олимпиады 2022 года обсудят в ближайшие дни на совете директоров Национальной хоккейной лиги. На данный момент хоккеисты могут отказаться от участия в Играх без штрафных санкций до 10 января.



Напомним, зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.