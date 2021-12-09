«Аризона» погасила налоговую задолженность. Клуб могли выгнать с домашней арены

«Аризона Койотс» перечислила $ 1,4 млн в налоговое управление штата Аризона в счёт погашения задолженности, сообщает в «твиттере» журналист Джон Гамбадоро.
Напомним, ранее власти города Глендейл угрожали выгнать команду с арены «Хила Ривер» за неуплату налогов.
3 декабря Департамент доходов Аризоны подал уведомление о налоговом удержании в округе Марикопа против IceArizona Hockey LLC — компании, которой принадлежит «Аризона» — на сумму более $ 1,3 млн в виде неуплаченных налогов.
Согласно письму, городу Глендейл причитается около $ 250 тыс. неуплаченных городских налогов, а оставшаяся сумма — государству. В уведомлении о налоговом удержании утверждается, что клуб должен был уплатить налоги начиная с июня 2020 года.
Если бы «Аризона» не выплатила задолженность до 20 декабря, руководство города могло бы дать указание запретить сотрудникам «Койотс» доступ на арену и в офисы, используемые в качестве административных помещений.
- 9 декабря 2021
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