Стало известно, когда сборная России сыграет с Германией и Канадой перед МЧМ-2022

Журналист Стивен Эллис в «Твиттере» опубликовал расписание товарищеских матчей, предшествующих молодёжному чемпионату мира 2022 года.



Сборная России сыграет с командами Германии и Канады. С немцами подопечные Сергея Зубова сыграют в понедельник, 20 декабря, по Москве, на стадионе «Даунтаун Комьюнити Арена» в Эдмонтоне. Со сборной Канады россияне встретятся в четверг, 23 декабря мск, на стадионе «Роджерс Пэлас» (Эдмонтон).

Товарищеские матчи:



понедельник, 20 декабря:



Швейцария — Канада;

Германия — Россия;



вторник, 21 декабря:



Словакия — Финляндия;

Швеция — Канада;

США — Чехия;



среда, 22 декабря:



Германия — Швейцария;

Австрия — Словакия;



четверг, 23 декабря:



Россия — Канада;

Финляндия — США;



пятница, 24 декабря:



Чехия — Швейцария;

Австрия — Швеция.



Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).