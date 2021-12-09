Стало известно, когда сборная России сыграет с Германией и Канадой перед МЧМ-2022

Журналист Стивен Эллис в «Твиттере» опубликовал расписание товарищеских матчей, предшествующих молодёжному чемпионату мира 2022 года.
Сборная России сыграет с командами Германии и Канады. С немцами подопечные Сергея Зубова сыграют в понедельник, 20 декабря, по Москве, на стадионе «Даунтаун Комьюнити Арена» в Эдмонтоне. Со сборной Канады россияне встретятся в четверг, 23 декабря мск, на стадионе «Роджерс Пэлас» (Эдмонтон).
Товарищеские матчи:
понедельник, 20 декабря:
Швейцария — Канада;
Германия — Россия;
вторник, 21 декабря:
Словакия — Финляндия;
Швеция — Канада;
США — Чехия;
среда, 22 декабря:
Германия — Швейцария;
Австрия — Словакия;
четверг, 23 декабря:
Россия — Канада;
Финляндия — США;
пятница, 24 декабря:
Чехия — Швейцария;
Австрия — Швеция.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).
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