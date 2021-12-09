«Рейнджерс» произвели рокировку голкиперов после 3:7 от «Колорадо»

«Нью-Йорк Рейнджерс» отозвал голкипера Кейта Кинкейда из фарм-клуба АХЛ, а вратарь Грег Маккегг покинул ковид-протокол.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Винс Меркольяно, Кинкейд выступит сменщиком российского голкипера Александра Георгиева в предстоящем матче Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». «Рейнджерс» отправили в АХЛ в клуб «Хартфорд Вулф Пэк» вратаря Адама Гуску и нападающего Моргана Бэррона.



Ранее Кинкейд входил в число хоккеистов клуба, которые были недоступны для игры из-за вхождения в протокол коронавируса.



«Рейнджерс» в настоящий момент занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 25 матчей набрав 37 очков. В следующей встрече подопечные Жерара Галлана сыграют с «Баффало» (11 декабря, 3:00 мск).

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