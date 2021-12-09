Бывший генменеджер «Пингвинз» Рутерфорд назначен на 2 руководящих должности в «Ванкувере»

Бывший генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд занял два поста в «Ванкувер Кэнакс».



Как сообщает в «твиттере» инсайдер Пьер Лебрюн, 72-летний специалист стал президентом по хоккейным операциям и исполняющим обязанности генерального менеджера. Ранее «Кэнакс» уволили Джима Беннинга.



Джим Рутерфорд – трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве генменеджера. Один из своих трофеев он выиграл с «Каролиной Харрикейнз» (2005/2006), ещё два – с «Питтсбургом» (2015/2016 и 2016/2017). Рутерфорд стал генменеджером «Пингвинз» в 2014 году и покинул клуб в январе 2021-го. В каждом сезоне «Питтсбург» выходил в плей-офф.



«Ванкувер» в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 27 матчей набрав 22 очка.