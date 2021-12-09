«Монреаль» сообщил о расторжении контракта с российским нападающим

Нападающий системы «Монреаль Канадиенс» Арсен Хисамутдинов покинул команду, сообщает официальный сайт «Хабс».



Отмечается, что клуб расторг соглашение с 23-летним хоккеистом.



В текущем сезоне Хисамутдинов выступал в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) за фарм-клуб «Труа-Ривьер Лайонс», проведя 10 матчей и набрав 5 (3+2) очков при показателе полезности «-2».



В прошедшем сезоне россиянин выступал в АХЛ за «Лаваль Рокет», в 15 встречах сделав одну результативную передачу при показателе полезности «-1».



«Монреаль» выбрал нападающего на драфте НХЛ 2019 года в шестом раунде под общим 170-м номером. Отметим, что права на Хисамутдинова в Континентальной хоккейной лиге принадлежат «Автомобилисту».