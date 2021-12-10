Генменеджер «Вашингтона» высказался о результативности Овечкина в нынешнем сезоне

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан оценил игру российского нападающего Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Некоторые утверждают, что он столько забивает только благодаря своему броску. Действительно, в большинстве он набирает кучу очков по ходу всей карьеры. Однако, на мой взгляд, в нынешнем сезоне Овечкин ярко себя проявляет именно как плеймейкер, умеющий создавать опасность в чужой зоне.

Он играет по-разному: то бросит сам, то найдёт передачей открытого партнёра. Он не стоит и не ждёт шайбу, а сам идёт за ней и очень умно и разнообразно играет в атаке. Он постоянно адаптируется к игре и сейчас создаёт даже больше моментов, чем обычно. Сейчас его игра очень гармонична, он забивает разными способами: в быстрых отрывах, после добиваний и подправлений. А далеко не только броском в касание при игре в большинстве», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ на русском языке.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 26 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 21 результативную передачу.