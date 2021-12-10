Генменеджер «Вашингтона» высказался о результативности Овечкина в нынешнем сезоне

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан оценил игру российского нападающего Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.
«Некоторые утверждают, что он столько забивает только благодаря своему броску. Действительно, в большинстве он набирает кучу очков по ходу всей карьеры. Однако, на мой взгляд, в нынешнем сезоне Овечкин ярко себя проявляет именно как плеймейкер, умеющий создавать опасность в чужой зоне.
Он играет по-разному: то бросит сам, то найдёт передачей открытого партнёра. Он не стоит и не ждёт шайбу, а сам идёт за ней и очень умно и разнообразно играет в атаке. Он постоянно адаптируется к игре и сейчас создаёт даже больше моментов, чем обычно. Сейчас его игра очень гармонична, он забивает разными способами: в быстрых отрывах, после добиваний и подправлений. А далеко не только броском в касание при игре в большинстве», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ на русском языке.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 26 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 21 результативную передачу.
- 10 декабря 2021
-
06:10
-
05:47
-
04:44
-
00:10
- 9 декабря 2021
-
22:24
-
22:11
-
22:05
-
21:48
-
21:29
-
21:11
-
20:35
-
20:13
-
20:00
-
19:49
-
19:24
-
18:56
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:00
-
17:44
-
17:17
-
16:31
-
16:30
-
16:27
-
16:03
-
15:49
-
15:35
-
15:26
-
15:01
-
14:48
-
14:28
-
14:06
-
13:07
-
12:05