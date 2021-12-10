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Василевский помог «Тампе» обыграть «Торонто»: российский вратарь сделал 35 сейвов

Василевский помог «Тампе» обыграть «Торонто»: российский вратарь сделал 35 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимала «Тампа Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5 3.

По одной шайбе в ворота «Торонто» забросили Пьер-Эдуард Белльмар на 9-й минуте, Стивен Стэмкос (12) и Тейлор Рэддиш (29). Автором дубля стал Ондржей Палат (24, 59), Стивен Стэмкос также дважды поучаствовал в голевых атаках.

У проигравших отличились двумя шайбами Ондржей Каше (1, 39) и одной Вильям Ньюландер (19).

Яркий матч в составе победителей провел российский вратарь Андрей Василевский, отразивший 35 из 38 бросков соперников. Особенно эффектный сейв удался ему в первом периоде, когда «Тампа» уступала со счетом 0:1. Сначала россиянин отразил шайбу телом, а потом, лежа на льду, продемонстрировал умение играть ногами.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Каше (Таварес, Райлли) – 01:44' (5x4)   1:1 Белльмар (Перри) – 09:57' (5x5)   1:2 Стэмкос – 12:16' (5x4)   2:2 Нюландер (Мэттьюс) – 19:53' (5x4)   2:3 Палат (Стэмкос) – 24:02' (5x5)   2:4 Рэддиш (Палат, Стэмкос) – 29:11' (5x5)   3:4 Каше (Маззин, Таварес) – 49:36' (5x5)   3:5 Палат (Стэмкос, Киллорн) – 59:31' (en)
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