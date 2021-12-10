Василевский помог «Тампе» обыграть «Торонто»: российский вратарь сделал 35 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимала «Тампа Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5 3.



По одной шайбе в ворота «Торонто» забросили Пьер-Эдуард Белльмар на 9-й минуте, Стивен Стэмкос (12) и Тейлор Рэддиш (29). Автором дубля стал Ондржей Палат (24, 59), Стивен Стэмкос также дважды поучаствовал в голевых атаках.



У проигравших отличились двумя шайбами Ондржей Каше (1, 39) и одной Вильям Ньюландер (19).



Яркий матч в составе победителей провел российский вратарь Андрей Василевский, отразивший 35 из 38 бросков соперников. Особенно эффектный сейв удался ему в первом периоде, когда «Тампа» уступала со счетом 0:1. Сначала россиянин отразил шайбу телом, а потом, лежа на льду, продемонстрировал умение играть ногами.