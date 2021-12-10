Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.



В составе победителей забивали россиянин Иван Барбашёв, Натан Уокер (хет-трик), Марко Сканделла и Колтон Парэйко. В составе гостей заброшенными шайбами отметился Робби Фаббри (дубль). На счету Павла Бучневича одна результативная передача.



«Сент-Луис» в прошлом матче обыграл «Флориду Пантерз» в овертайме со счётом 4:3.



«Детройт» потерпел третье поражение кряду.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

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