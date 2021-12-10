Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Детройт»

Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Детройт»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей забивали россиянин Иван Барбашёв, Натан Уокер (хет-трик), Марко Сканделла и Колтон Парэйко. В составе гостей заброшенными шайбами отметился Робби Фаббри (дубль). На счету Павла Бучневича одна результативная передача.

«Сент-Луис» в прошлом матче обыграл «Флориду Пантерз» в овертайме со счётом 4:3.

«Детройт» потерпел третье поражение кряду.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Уокер (Шенн, Джошуа) – 06:17' (5x5)   2:0 Уокер (Миккола, О'Райлли) – 16:47' (5x5)   2:1 Фаббри (Рэймонд, Ларкин) – 24:17' (5x5)   3:1 Парэйко (Джошуа, Миккола) – 36:01' (5x5)   4:1 Уокер (Крюг, Сканделла) – 49:27' (5x5)   5:1 Барбашёв (Крюг, Бучневич) – 50:11' (5x5)   5:2 Фаббри (Рэймонд, Гронек) – 55:27' (5x5)   6:2 Сканделла – 59:54' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021