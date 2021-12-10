Василевский совершил сейв в стиле скорпиона в матче с «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.



На 12-й минуте матча российскому голкиперу Андрею Василевскому удалось совершить сейв в стиле скорпиона. Сначала россиянин отразил шайбу телом, а потом, лёжа на льду, продемонстрировал умение играть ногами.

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По одной шайбе в ворота «Торонто» забросили Пьер-Эдуар Белльмар на 9-й минуте, Стивен Стэмкос (12) и Тейлор Рэддиш (29). Автором дубля стал Ондржей Палат (24, 59), Стивен Стэмкос также трижды поучаствовал в голевых атаках.

У проигравших отличились двумя шайбами Ондржей Каше (1, 39) и одной Вильям Ньюландер (19).

Яркий матч в составе победителей провёл российский вратарь Андрей Василевский, отразивший 35 из 38 бросков соперников.