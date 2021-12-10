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Стэмкос побил клубный рекорд Кучерова в матче с «Торонто»

Стэмкос побил клубный рекорд Кучерова в матче с «Торонто»
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Забросивший одну шайбу и отдавший три результативные передачи в победном матче с «Торонто» (4:3) канадский нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос в 17-й раз набрал не менее четырёх очков за игру, побив клубный рекорд своего партнёра по команде, россиянина Никиты Кучерова.

Для Стэмкоса матч с «Торонто» стал 17-м в карьере, в котором он набирал не менее четырёх очков. В активе Кучерова 16 подобных встреч в НХЛ, отмечает StatsCentre в своём «твиттере».

В текущем сезоне Кучеров провёл в НХЛ три матча и набрал в них четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Так результативно он сыграл в середине октября в матче с «Детройтом» (7:6 ОТ). В настоящее время хоккеист продолжает восстанавливаться после травмы.

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