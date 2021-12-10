Вратарь «Чикаго» Флёри одержал свою 500-ю победу в НХЛ и стал третьим в истории лиги

Вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри одержал свою 500-ю победу в регулярном чемпионате НХЛ. Канадский голкипер помог своей команде обыграть «Монреаль» со счётом 2:0.
В матче с «Канадиенс» он отбил все 30 шайб. Марк-Андре Флёри стал третьим вратарём после Мартина Бродо (691) и Патрика Руа (551), достигших отметки в 500 побед за карьеру (регулярный сезон) в истории НХЛ (с 1917-1918 гг. по настоящее время), сообщается в «твиттере» NHL Blackhawks.
Напомним, 10 декабря состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго» выиграл в гостях у «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:0.
37-летний канадец дебютировал в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-2003/2004. Также Флёри выступал за «Вегас Голден Найтс», а в этом сезоне присоединился к «Чикаго». За свою карьеру вратарь одержал 500 побед.
- 10 декабря 2021
-
07:44
-
07:35
-
07:28
-
07:04
-
06:51
-
06:42
-
06:33
-
06:20
-
06:10
-
05:47
-
04:44
-
00:10
- 9 декабря 2021
-
22:24
-
22:11
-
22:05
-
21:48
-
21:29
-
21:11
-
20:35
-
20:13
-
20:00
-
19:49
-
19:24
-
18:56
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:00
-
17:44
-
17:17
-
16:31
-
16:30
-
16:27
-
16:03
-
15:49