Вратарь «Чикаго» Флёри одержал свою 500-ю победу в НХЛ и стал третьим в истории лиги

Вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри одержал свою 500-ю победу в регулярном чемпионате НХЛ. Канадский голкипер помог своей команде обыграть «Монреаль» со счётом 2:0.



В матче с «Канадиенс» он отбил все 30 шайб. Марк-Андре Флёри стал третьим вратарём после Мартина Бродо (691) и Патрика Руа (551), достигших отметки в 500 побед за карьеру (регулярный сезон) в истории НХЛ (с 1917-1918 гг. по настоящее время), сообщается в «твиттере» NHL Blackhawks.



Напомним, 10 декабря состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго» выиграл в гостях у «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:0.



37-летний канадец дебютировал в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-2003/2004. Также Флёри выступал за «Вегас Голден Найтс», а в этом сезоне присоединился к «Чикаго». За свою карьеру вратарь одержал 500 побед.

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