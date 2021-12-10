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Дубль Драйзайтля не помог «Эдмонтону» победить «Бостон»

Дубль Драйзайтля не помог «Эдмонтону» победить «Бостон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Брэд Маршан, Джейк Дебраск и Мэтт Грызлик. В составе гостей заброшенными шайбами отметился Леон Драйзайтль (дубль).

«Бостон» в прошлом матче уступил «Ванкувер Кэнакс» в серии послематчевых буллитов со счётом 1:2.

«Эдмонтон» потерпел четвёртое поражение кряду. До этого команда проигрывала «Сиэтлу» (3:4), «Лос-Анджелес Кингз» (1:5) и «Миннесоте Уайлд» (1:4).

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Бержерон) – 16:15' (4x5)   0:2 Дебраск (Холл) – 22:02' (5x4)   1:2 Драйзайтль (Бэрри, Макдэвид) – 38:14' (5x4)   2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 49:50' (5x4)   2:3 Грызлик (Смит, Мур) – 57:27' (5x5)
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