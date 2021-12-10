Дубль Драйзайтля не помог «Эдмонтону» победить «Бостон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей забивали Брэд Маршан, Джейк Дебраск и Мэтт Грызлик. В составе гостей заброшенными шайбами отметился Леон Драйзайтль (дубль).
«Бостон» в прошлом матче уступил «Ванкувер Кэнакс» в серии послематчевых буллитов со счётом 1:2.
«Эдмонтон» потерпел четвёртое поражение кряду. До этого команда проигрывала «Сиэтлу» (3:4), «Лос-Анджелес Кингз» (1:5) и «Миннесоте Уайлд» (1:4).
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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