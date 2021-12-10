«Каролина» в овертайме обыграла «Калгари»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Калгари Флэймз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари (Канада) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.



Нападающий Себастиан Ахо из «Харрикейнз» открыл счёт на 4-й минуте. На 27-й минуте защитник «Калгари Флэймз» Ноа Ханифин сравнял счёт. К завершению третьего периода счёт не изменился и для выявления победителя был назначен овертайм. В нём сильнее оказались гости. На 64-й минуте Себастиан Ахо забил вторую шайбу.



В составе обеих команд на лёд выходили российские хоккеисты — Никита Задоров в «Калгари» и Андрей Свечников в «Каролине». Оба игрока результативными действиями не отметились.