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«Каролина» в овертайме обыграла «Калгари»

«Каролина» в овертайме обыграла «Калгари»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Калгари Флэймз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари (Канада) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Нападающий Себастиан Ахо из «Харрикейнз» открыл счёт на 4-й минуте. На 27-й минуте защитник «Калгари Флэймз» Ноа Ханифин сравнял счёт. К завершению третьего периода счёт не изменился и для выявления победителя был назначен овертайм. В нём сильнее оказались гости. На 64-й минуте Себастиан Ахо забил вторую шайбу.

В составе обеих команд на лёд выходили российские хоккеисты — Никита Задоров в «Калгари» и Андрей Свечников в «Каролине». Оба игрока результативными действиями не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Славин, Нидеррайтер) – 04:14' (5x5)   1:1 Ханифин (Андерссон, Линдхольм) – 27:23' (5x5)   1:2 Ахо (Андерсен, Терявяйнен) – 64:07' (3x3)
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