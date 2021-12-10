Болельщики «Монреаля» скандировали имя Флёри в честь его 500-й победы в НХЛ

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри одержал свою 500-ю победу в регулярном чемпионате НХЛ. В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «индейцы» выиграли в гостях у «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:0.



Болельщики канадского клуба скандировали имя вратаря после победы в честь данного исторического достижения.

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Флёри отбил все 30 шайб. Он стал третьим вратарём после Мартина Бродо (691) и Патрика Руа (551), достигшим отметки в 500 побед за карьеру (регулярный сезон) в истории НХЛ (с 1917-1918 гг. по настоящее время).



37-летний канадец дебютировал в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-2003/2004. Также Флёри выступал за «Вегас Голден Найтс», а в этом сезоне присоединился к «Чикаго».