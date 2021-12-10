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16-летний Бедард — о Мичкове: его статистика невероятна. Я слежу за хайлайтами Матвея

16-летний Бедард — о Мичкове: его статистика невероятна. Я слежу за хайлайтами Матвея
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16-летний нападающий Коннор Бедард, который может стать главным конкурентом Матвея Мичкова на драфте НХЛ 2023 года, поделился мнением об игре молодого российского форварда.

«Стоит только посмотреть на статистику, которую он показывает — она невероятна. Я не слежу за ним специально, но всегда смотрю лучшие моменты. В нашей возрастной категории многие парни делают невероятные вещи в настоящий момент», — цитирует Бедарда в «Твиттере» журналист Скотт Уилер.

Напомним, в прошедшем сезоне Бедард выиграл золотые медали юниорского чемпионата мира в составе сборной Канады. На турнире он записал на свой счет 14 (7+7) очков в семи встречах.

В настоящий момент нападающий выступает в Западной хоккейной лиге (WHL) за «Реджайну Пэтс». В текущем сезоне Бедард провёл 24 матча, в которых набрал 24 (14+10) очка при общей полезности «-7».

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