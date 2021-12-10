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Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» уверенно обыграть в гостях «Сан-Хосе»

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» уверенно обыграть в гостях «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала, Йоэль Эрикссон Эк, Джордан Гринвей (дубль), а также российский нападающий Кирилл Капризов, отправивший шайбу в пустые ворота. Также 24-летний форвард стал автором голевой передачи. Он провёл на льду 17.03, заработав показатель полезности «+1».

Российский защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов не отметился результативным действиями, проведя на льду 19 минут и 56 секунд, заработав полезность «-1».

В составе «Сан-Хосе» отличились Йонатан Дален и Томаш Гертл. Российский форвард «акул» Александр Барабанов провёл на площадке 14 минут и 21 секунду и заработал показатель полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фиала (Меррилл, Дюхайм) – 06:22' (5x5)   0:2 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 27:04' (5x4)   0:3 Гринвей (Фиала, Голигоски) – 35:20' (5x4)   1:3 Дален (Карлссон, Гертл) – 43:29' (5x5)   2:3 Гертл (Дален, Кутюр) – 53:26' (5x4)   2:4 Гринвей (Хартман, Эрикссон Эк) – 58:12' (en)   2:5 Капризов – 58:44' (en)
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