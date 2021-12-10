Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» уверенно обыграть в гостях «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала, Йоэль Эрикссон Эк, Джордан Гринвей (дубль), а также российский нападающий Кирилл Капризов, отправивший шайбу в пустые ворота. Также 24-летний форвард стал автором голевой передачи. Он провёл на льду 17.03, заработав показатель полезности «+1».
Российский защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов не отметился результативным действиями, проведя на льду 19 минут и 56 секунд, заработав полезность «-1».
В составе «Сан-Хосе» отличились Йонатан Дален и Томаш Гертл. Российский форвард «акул» Александр Барабанов провёл на площадке 14 минут и 21 секунду и заработал показатель полезности «-2».
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