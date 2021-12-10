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«Лос-Анджелес» крупно обыграл «Даллас», Радулов и Гурьянов не набрали результативных очков

«Лос-Анджелес» крупно обыграл «Даллас», Радулов и Гурьянов не набрали результативных очков
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«Лос-Анджелес Кингз» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стейплс-Центр».

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе, Артур Калиев, Виктор Арвидссон и Андреас Атанасиу.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 16 минут и 4 секунды, заработав показатель полезности «-1», нанеся один бросок по воротам и заблокировав два броска соперника. Форвард Денис Гурьянов сыграл 14.40, нанёс семь бросков, совершил один силовой приём и заработал полезность «0».

«Лос-Анджелес» занимает 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 26 очков после 25 матчей. «Даллас» — на 11-й строчке Запада, имея в своём активе 28 баллов после 24 встреч.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Кемпе (Браун, Дано) – 20:50' (5x5)   2:0 Калиев (Купари, Бьёрнфот) – 54:32' (5x5)   3:0 Арвидссон – 58:41' (en)   4:0 Атанасиу (Рой, Эдлер) – 59:29' (en)
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