«Лос-Анджелес» крупно обыграл «Даллас», Радулов и Гурьянов не набрали результативных очков

«Лос-Анджелес Кингз» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стейплс-Центр».



В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе, Артур Калиев, Виктор Арвидссон и Андреас Атанасиу.



Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 16 минут и 4 секунды, заработав показатель полезности «-1», нанеся один бросок по воротам и заблокировав два броска соперника. Форвард Денис Гурьянов сыграл 14.40, нанёс семь бросков, совершил один силовой приём и заработал полезность «0».



«Лос-Анджелес» занимает 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 26 очков после 25 матчей. «Даллас» — на 11-й строчке Запада, имея в своём активе 28 баллов после 24 встреч.

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