«Миннесота» возглавила общую таблицу НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержала уверенную победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2).
Подопечные Дина Эвасона возглавили общую таблицу НХЛ, набрав 39 очков после 26 матчей. Вторую строчку занимает лидер Восточной конференции — «Флорида Пантерз», имеющая в своём активе 38 баллов после 25 игр. Замыкает тройку сильнейших «Вашингтон Кэпиталз», имеющий равное количество очков со вторым местом, но сыгравший на один матч больше.
В Западной конференции, где выступает «Миннесота», второе место занимает «Калгари Флэймз», имеющий в активе 36 очков после 27 матчей. На третьей строчке расположился «Анахайм Дакс», обыгравший сегодня ночью «Коламбус Блю Джекетс» (2:1, бул.) Подопечные Далласа Икинса набрали 35 баллов после 28 игр.
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