Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 10 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Анахайм Дакс» в серии буллитов одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс», поднявшись на третью строчку в Западной конференции.

«Чикаго Блэкхоус» обыграл в гостях «Монреаль Канадиенс». Голкипер клуба Марк-Андре Флёри одержал 500-ю победу в рамках НХЛ, став третьим вратарём в истории с подобным показателем.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла в гостях «Торонто Мэйпл Лифс». Василевский отразил 35 бросков по своим воротам.

Заброшенная шайба российского форварда Якова Тренина помогла «Нэвшилл Предаторз» одержать победу над «Нью-Йорк Айлендерс». Также россиянин поучаствовал в драке с защитником соперников Здено Харой, который разбил лицо хоккеисту «хищников».

«Сент-Луис Блюз» обыграл дома «Детройт Ред Уингз». В крупной победе «блюзменов» поучаствовал Иван Барбашёв, ставший автором одной из заброшенных шайб.

Благодаря дублю Себастьяна Ахо «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Калгари Флэймз» в овертайме, поднявшись на пятое место Восточной конференции.

Дубль Леона Драйзайтля не спас «Эдмонтон Ойлерз» от третьего поражения подряд. «Нефтяники» уступили дома «Бостон Брюинз».

Две шайбы Кайла Коннора обеспечили «Виннпипег Джетс» гостевую победу над «Сиэтл Кракен». Канадский клуб сумел приблизиться к зоне плей-офф.

«Лос-Анджелес Кингз» одержал крупную победу над «Даллас Старз». Российские нападающие «звёзд» Александр Радулов и Денис Гурьянов не отметились результативными действиями.

«Миннесота Уайлд» вышла на первое место в общей таблице НХЛ, обыграв в гостях «Сан-Хосе Шаркс». Кирилл Капризов забросил шайбу в пустые ворота, а также отдал голевой пас.

В турнирной таблице Западной конференции «Флорида Пантерз» продолжает занимать первое место, имея в своём активе 38 очков после 25 матчей. На одну игру больше при равном количестве баллов имеют «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа».



На Востоке лидирует «Миннесота», имеющая в своём активе 39 баллов после 26 встреч. Второе место занимает «Калгари» с 36 баллами после 27 игр, третья строчка — за «Анахаймом» (35 очков).