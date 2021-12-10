Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ
Комментарии

Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 10 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Анахайм Дакс» в серии буллитов одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс», поднявшись на третью строчку в Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Тексье (Робинсон, Курали) – 08:02' (5x5)   1:1 Лундестрём – 10:23' (5x5)   1:2 Ракелль – 65:00' (ПБ)

«Чикаго Блэкхоус» обыграл в гостях «Монреаль Канадиенс». Голкипер клуба Марк-Андре Флёри одержал 500-ю победу в рамках НХЛ, став третьим вратарём в истории с подобным показателем.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Тэйвз (Джонс, Кейн) – 33:48' (5x4)   0:2 Боргстрём – 52:00' (5x5)

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла в гостях «Торонто Мэйпл Лифс». Василевский отразил 35 бросков по своим воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Каше (Таварес, Райлли) – 01:44' (5x4)   1:1 Белльмар (Перри) – 09:57' (5x5)   1:2 Стэмкос (Киллорн) – 12:16' (5x4)   2:2 Нюландер (Мэттьюс) – 19:53' (5x4)   2:3 Палат (Стэмкос, Рэддиш) – 24:02' (5x5)   2:4 Рэддиш (Палат, Стэмкос) – 29:11' (5x5)   3:4 Каше (Маззин, Таварес) – 49:36' (5x5)   3:5 Палат (Стэмкос, Киллорн) – 59:31' (en)

Заброшенная шайба российского форварда Якова Тренина помогла «Нэвшилл Предаторз» одержать победу над «Нью-Йорк Айлендерс». Также россиянин поучаствовал в драке с защитником соперников Здено Харой, который разбил лицо хоккеисту «хищников».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Чарник (Вальстрём, Беллоуз) – 06:48' (5x5)   1:1 Джохансен (Канин) – 17:28' (5x5)   1:2 Сиссонс (Жанно, Беннинг) – 18:52' (5x5)   2:2 Ли (Барзал, Вальстрём) – 21:56' (5x4)   3:2 Добсон (Грин, Джонстон) – 45:08' (5x5)   3:3 Тренин (Жанно, Сиссонс) – 52:31' (5x5)   3:4 Толванен (Йози, Джохансен) – 59:48' (5x5)

«Сент-Луис Блюз» обыграл дома «Детройт Ред Уингз». В крупной победе «блюзменов» поучаствовал Иван Барбашёв, ставший автором одной из заброшенных шайб.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Уокер (Шенн, Джошуа) – 06:17' (5x5)   2:0 Уокер (Миккола, О'Райлли) – 16:47' (5x5)   2:1 Фаббри (Рэймонд, Ларкин) – 24:17' (5x5)   3:1 Парэйко (Джошуа, Миккола) – 36:01' (5x5)   4:1 Уокер (Крюг, Сканделла) – 49:27' (5x5)   5:1 Барбашёв (Крюг, Бучневич) – 50:11' (5x5)   5:2 Фаббри (Рэймонд, Гронек) – 55:27' (5x5)   6:2 Сканделла – 59:54' (en)

Благодаря дублю Себастьяна Ахо «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Калгари Флэймз» в овертайме, поднявшись на пятое место Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Славин, Нидеррайтер) – 04:14' (5x5)   1:1 Ханифин (Андерссон, Линдхольм) – 27:23' (5x5)   1:2 Ахо (Андерсен, Терявяйнен) – 64:07' (3x3)

Дубль Леона Драйзайтля не спас «Эдмонтон Ойлерз» от третьего поражения подряд. «Нефтяники» уступили дома «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Бержерон) – 16:15' (4x5)   0:2 Дебраск (Холл) – 22:02' (5x4)   1:2 Драйзайтль (Бэрри, Макдэвид) – 38:14' (5x4)   2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 49:50' (5x4)   2:3 Грызлик (Смит, Холл) – 57:27' (5x5)

Две шайбы Кайла Коннора обеспечили «Виннпипег Джетс» гостевую победу над «Сиэтл Кракен». Канадский клуб сумел приблизиться к зоне плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Тонинато (Штястны) – 05:24' (5x5)   0:2 Коннор (Шайфли, Стэнли) – 40:47' (5x5)   0:3 Коннор (Уилер) – 54:54' (5x5)

«Лос-Анджелес Кингз» одержал крупную победу над «Даллас Старз». Российские нападающие «звёзд» Александр Радулов и Денис Гурьянов не отметились результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Кемпе (Браун, Дано) – 20:50' (5x5)   2:0 Калиев (Купари, Бьёрнфот) – 54:32' (5x5)   3:0 Арвидссон – 58:41' (en)   4:0 Атанасиу (Рой, Эдлер) – 59:29' (en)

«Миннесота Уайлд» вышла на первое место в общей таблице НХЛ, обыграв в гостях «Сан-Хосе Шаркс». Кирилл Капризов забросил шайбу в пустые ворота, а также отдал голевой пас.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фиала (Меррилл, Дюхайм) – 06:22' (5x5)   0:2 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 27:04' (5x4)   0:3 Гринвей (Фиала, Голигоски) – 35:20' (5x4)   1:3 Дален (Карлссон, Гертл) – 43:29' (5x5)   2:3 Гертл (Дален, Кутюр) – 53:26' (5x4)   2:4 Гринвей (Хартман, Эрикссон Эк) – 58:12' (en)   2:5 Капризов – 58:44' (en)

В турнирной таблице Западной конференции «Флорида Пантерз» продолжает занимать первое место, имея в своём активе 38 очков после 25 матчей. На одну игру больше при равном количестве баллов имеют «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа».

На Востоке лидирует «Миннесота», имеющая в своём активе 39 баллов после 26 встреч. Второе место занимает «Калгари» с 36 баллами после 27 игр, третья строчка — за «Анахаймом» (35 очков).

Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021