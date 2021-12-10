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Назаров: нахождение Ротенберга в топ-5 влиятельных людей в хоккее справедливо и логично

Назаров: нахождение Ротенберга в топ-5 влиятельных людей в хоккее справедливо и логично
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров поделился мнением о включении Романа Ротенберга в пятёрку самых влиятельных людей в мировом хоккее по версии The Athletic, а также о выступлении сочинцев в текущем сезоне КХЛ.

«Мы без единого овертайма отыграли сибирско-дальневосточную серию, недавно набрали два очка в матче с минским «Динамо», а затем, конечно, силёнки начали заканчиваться. Понимаем и видим, что ребята стараются, поэтому болельщики пусть не переживают, ситуация под контролем. Впереди нам предстоит провести важнейший домашний матч с одним из лидеров КХЛ – «Северсталью», в которой я в своё время трудился. Далее – пауза на Кубок Первого канала, где будем много работать и постараемся выдать удачный отрезок. С моим приходом в ХК «Сочи» команда идёт по графику более 50% набранных очков из возможного максимума. Это хороший график. Он доказывает, что мы выбрали правильную стратегию и методы физической подготовки.

Конечно, читал аналитику известного североамериканского издания The Athletic. СКА хочет стать 33 клубом в НХЛ, а мы скромно хотим стать 34. Не удивлён, что первого вице-президента ФХР, главу штаба сборной России и вице-президента СКА Романа Ротенберга включили в топ-5 самых влиятельных людей в хоккее. Он всё делает правильно и постоянно познаёт азы профессии. Причём делает это сверху-вниз, в то время как многие познают её снизу-вверх. Я рад за Романа Борисовича, его нахождение в этом списке абсолютно справедливо и логично», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Пытается стать 33-й командой НХЛ». Что в Америке думают о СКА и Романе Ротенберге «Пытается стать 33-й командой НХЛ». Что в Америке думают о СКА и Романе Ротенберге
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