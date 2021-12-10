«Впечатляет, что молодой парень не побоялся жёсткого Хары». Форвард «Нэшвилла» — о Тренине

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Колтон Сиссонс прокомментировал драку между россиянином Яковом Трениным и защитником «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Харой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который завершился победой «хищников» со счётом 4:3.



«Я считаю это высшей степенью мужества. Очень впечатляет, что такой молодой парень решил вступить в бой с Харой – жёстким и крупным игроком. Очевидно, что после случившегося он на все 100% заслужил этот гол.



Мы знали, что «Айлендерс» будут играть жестко и навяжут нам серьезную борьбу. Они по-прежнему не одержали ни одной победы на своей новой арене, и мы были хорошо подготовлены к игре.



По ходу матча преимущество переходило от одной команды к другой, но мы не сдавались, держались вместе, оставались в игре и забросили важные и своевременные шайбы в третьем периоде», — приводит слова Сиссонса твиттер-аккаунт клуба.



Отметим, что в прошедшей встрече Тренин забросил свою четвёртую шайбу в сезоне. Всего на его счету 26 матчей в чемпионате, четыре заброшенные шайбы и три результативные передачи.



Всего же в НХЛ у российского нападающего 92 игры, в которых он набрал 24 очка (11+13).