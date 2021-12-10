«Впечатляет, что молодой парень не побоялся жёсткого Хары». Форвард «Нэшвилла» — о Тренине

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Колтон Сиссонс прокомментировал драку между россиянином Яковом Трениным и защитником «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Харой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который завершился победой «хищников» со счётом 4:3.
«Я считаю это высшей степенью мужества. Очень впечатляет, что такой молодой парень решил вступить в бой с Харой – жёстким и крупным игроком. Очевидно, что после случившегося он на все 100% заслужил этот гол.
Мы знали, что «Айлендерс» будут играть жестко и навяжут нам серьезную борьбу. Они по-прежнему не одержали ни одной победы на своей новой арене, и мы были хорошо подготовлены к игре.
По ходу матча преимущество переходило от одной команды к другой, но мы не сдавались, держались вместе, оставались в игре и забросили важные и своевременные шайбы в третьем периоде», — приводит слова Сиссонса твиттер-аккаунт клуба.
Отметим, что в прошедшей встрече Тренин забросил свою четвёртую шайбу в сезоне. Всего на его счету 26 матчей в чемпионате, четыре заброшенные шайбы и три результативные передачи.
Всего же в НХЛ у российского нападающего 92 игры, в которых он набрал 24 очка (11+13).
- 10 декабря 2021
-
12:20
-
12:10
-
11:59
-
11:50
-
11:36
-
11:30
-
11:20
-
11:07
-
10:56
-
10:38
-
10:16
-
10:00
-
09:43
-
09:35
-
09:30
-
09:21
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:57
-
08:47
-
08:32
-
08:24
-
08:16
-
07:58
-
07:53
-
07:44
-
07:35
-
07:28
-
07:04
-
06:51
-
06:42
-
06:33
-
06:20
-
06:10