Пулккинен: ничего не имею против Миронова, но он неточно передал мои слова

Нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен прокомментировал игру клуба в текущем сезоне, а также конфликт с Андреем Мироновым в матче с московским «Динамо».



«Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин связывает слабую игру команды в последних матчах с отсутствием свежести? Да, мы провели больше всех матчей – 40 и поэтому действительно подустали. С этим, я думаю, и связано то, что мы так мало забиваем в последних играх. Но впереди пауза в чемпионате, так что сможем отдохнуть и вернуться с новыми силами.



Да, мы общались с главным тренером о безголевой серии. Все знают, что я в команде именно для того, чтобы забивать голы. Но иногда шайба не идёт в ворота. Тренер сказал мне, чтобы я продолжал работать и сохранял позитивный настрой, и тогда голы вернутся. Когда не могу забить, то, конечно, переживаю, потому что знаю, что это моя работа. Но мне ничего не остаётся, как трудиться усерднее с каждым днём.



Из сборной Финляндии не обращались? Нет, но, может быть, это даже и к лучшему, что меня не вызвали в сборную на Евротур. Таким образом, во время паузы в чемпионате я смогу отдохнуть и пополнить свой запас энергии. Мы, как я лично, так и вся команда, можем играть намного лучше. Эта пауза позволит нам сделать рывок.



Момент, когда подвинул ворота в матче с минским «Динамо» и получили за это две минуты? Честно, я даже не знал, что по правилам за это удаляют. Ворота немного сдвинулись, свистка со стороны судьи не было, и я решил поставить их обратно. Мне дали за это две минуты штрафа. Признаю, что это была моя ошибка. Но что было, то было, надо уже забыть этот эпизод.



После матча «Трактора» с московским «Динамо» защитник соперника Андрей Миронов заявил: «Пулккинен сказал, что будет бросать мне в лицо»? Он неточно передал мои слова. Не буду рассказывать, что я тогда говорил, потому что это уже пройденный этап. Тогда я выходил в большинстве, а в этой ситуации игроки соперника стараются блокировать мои броски.



Но, когда ты бросаешься под шайбу, то платишь за это определённую цену. Я ничего лично не имею против Миронова, он отличный игрок и хороший человек. Иногда эмоции захлёстывают, подобные разговоры случаются в игре, но о них не знают со стороны. Это тоже часть хоккея», — цитирует Пулккинена «Рейтинг букмекеров».