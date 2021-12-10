Только три игрока, выбранные на драфте-2021 ниже 80-го номера, подписали контракты в НХЛ

Только три хоккеиста, прошедшие процедуру драфта Национальной хоккейной лиги в 2021 году и задрафтованные в середине третьего раунда и позже, подписали контракты новичков со своими клубами. Об этом сообщает твиттер-аккаунт PuckPedia.com.
Речь о белорусском защитнике Дмитрии Кузьмине, выбранном «Виннипег Джетс» в третьем раунде под общим 82-м номером, американском защитнике Романе Шмидте, задрафтованном «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде под общим 96-м номером, а также российском нападающем Матвее Петрове. Он был выбран на драфте «Эдмонтон Ойлерз» в шестом раунде под общим 180-м номером.
Отмечается, что все трое являются клиентами Дэна Мильштейна, представляющего компанию Gold Star. Напомним, с Мильштейном также сотрудничают Никита Кучеров, Андрей Василевский, Владислав Гавриков и многие другие игроки НХЛ.
- 10 декабря 2021
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