Тренер «Нэшвилла»: Тренин произвёл на меня впечатление. Сколько мужества в этом парнишке!
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Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс поделился мнением о драке российского форварда клуба Якова Тренина с защитником «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Харой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который завершился победой «хищников» со счётом 4:3.
«Он действительно произвёл на меня впечатление. Я говорю про тот момент с Харой, когда он применил мощный силовой приём, а затем вступил в бой с Харой и устоял. На мой взгляд, это была невероятная битва со стороны обоих игроков…
Сколько мужества в этом парнишке! Ему пришлось уйти со льда в раздевалку, где ему наложили семь швов, а потом он вернулся и сыграл отлично. Он продолжил играть в свою игру, и эта драка его совсем не напугала», — цитирует Хайнса официальный сайт НХЛ.
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