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Ферраро — о Кросби и Овечкине: двое старых поседевших ребят до сих пор лидеры своих команд

Ферраро — о Кросби и Овечкине: двое старых поседевших ребят до сих пор лидеры своих команд
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Бывший игрок НХЛ, аналитик ESPN Рэй Ферраро поделился мнением о российском форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и нападающем «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Невероятно, как долго мы уже говорим о Кросби и Овечкине. Помните, как они только приехали, и мы говорили о том, что они вдохнут в лигу новую жизнь. Они были такие мастеровитые и такие разные. Теперь, спустя много лет, появилась целая бригада новых молодых ребят, а эти ребята стали старше, но они до сих пор изумительны.

Сид только разыгрался, у него 13 очков в 13 матчах. А Ови… Такое ощущение, что он забивает в каждом матче! Не могу поверить, что он до сих пор способен это делать. Вот недавно Тревор Зеграс сделал передачу над воротами. Я поражён тем, что творят молодые ребята. И тем не менее эти двое старых поседевших ребят до сих пор являются лидерами своих команд. Это удивительно», — сказал Ферраро в подкасте The Chirp.

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