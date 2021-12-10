Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ферраро — о броске Овечкина: отличается даже звук, когда шайба сходит с его крюка

Ферраро — о броске Овечкина: отличается даже звук, когда шайба сходит с его крюка
Комментарии

Бывший игрок НХЛ, аналитик ESPN Рэй Ферраро рассказал об игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и его фирменном броске.

«За кем мне больше нравится наблюдать от бортика? Отвечу, что за Ови, потому что в его игре есть непредсказуемость. Он может рассердиться и врезаться в кого-то с разбегу. А когда смотришь, как он бросает… Когда видишь, что он замахивается на бросок в касание, появляется предчувствие, что это будет ракета. Отличается даже звук, с которым шайба сходит с его крюка.

И в нём столько энтузиазма! Кажется, когда Макмайкл забил свой первый гол, Ови въехал в ворота, потом бросился на него, как будто ему 15 лет!

Что касается Сида, то когда он проносится перед тобой по чистому льду, это надо видеть. Он не Макдэвид, но в нём есть мощь, которая тебя захватывает. Но Ови – самый зрелищный игрок, обожаю смотреть на его игру», — сказал Ферраро в подкасте The Chirp.

«Дай бог, Овечкин опередит Гретцки. После этого вряд ли кто-то приблизится к рекорду» «Дай бог, Овечкин опередит Гретцки. После этого вряд ли кто-то приблизится к рекорду»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021