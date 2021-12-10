Ферраро — о броске Овечкина: отличается даже звук, когда шайба сходит с его крюка

Бывший игрок НХЛ, аналитик ESPN Рэй Ферраро рассказал об игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и его фирменном броске.



«За кем мне больше нравится наблюдать от бортика? Отвечу, что за Ови, потому что в его игре есть непредсказуемость. Он может рассердиться и врезаться в кого-то с разбегу. А когда смотришь, как он бросает… Когда видишь, что он замахивается на бросок в касание, появляется предчувствие, что это будет ракета. Отличается даже звук, с которым шайба сходит с его крюка.



И в нём столько энтузиазма! Кажется, когда Макмайкл забил свой первый гол, Ови въехал в ворота, потом бросился на него, как будто ему 15 лет!



Что касается Сида, то когда он проносится перед тобой по чистому льду, это надо видеть. Он не Макдэвид, но в нём есть мощь, которая тебя захватывает. Но Ови – самый зрелищный игрок, обожаю смотреть на его игру», — сказал Ферраро в подкасте The Chirp.