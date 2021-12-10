«У хоккеистов много вопросов. Ответов пока нет». Директор НХЛПА — об Олимпиаде-2022

Исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ (НХЛПА) Дональд Фер прокомментировал ситуацию с коронавирусом и поездкой хоккеистов на Олимпийские игры 2022 года в Пекин (Китай).



«Всегда существует ряд проблем в связи с таким грандиозным событием, очевидно, всё усложняется из-за ковида, но мы ищем решения. Мы часто общаемся с игроками, с Международной федерацией хоккея и находимся в контакте с МОК. Дата для принятия решения — не раньше 10 января.



Тестирование на коронавирус и возможный карантин на Олимпиаде? Конечно, у игроков есть вопросы по этому поводу, у нас пока нет окончательных ответов. У нас даже нет инструкции МОК со всеми правилами и положениями. Мы ожидаем её в ближайшее время.



Имеющиеся у нас ковид-протоколы, как правило, постоянно пересматриваются, врачи общаются между собой. Никто ещё не знает, как будет влиять штамм «омикрон». Надеюсь, вакцина защитит от него. Но мы ещё не знаем точно.



Что касается Матча звёзд в Вегасе, то он должен пройти безопасно. Я уверен, что игроки, которые планируют поехать оттуда на Олимпийские игры, примут все необходимые меры, чтобы обеспечить себе максимальную защиту», — цитирует Фера The Athletic.