Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин находится в отличной форме. В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард набрал 41 (20+21) балл за 26 проведённых встреч.



В настоящий момент Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата. Первое место делят немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и канадский форвард «нефтяников» Коннор Макдэвид (оба — по 45 очков).



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто сможет помешать Овечкину стать лучшим российским бомбардиром сезона НХЛ?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Отметим, что Капризов занимает шестое место в списке бомбардиров, Панарин — седьмой. Кузнецов располагается на 14-й строчке гонки, а Свечников — на 53-й строчке.