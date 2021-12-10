Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин находится в отличной форме. В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард набрал 41 (20+21) балл за 26 проведённых встреч.
В настоящий момент Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата. Первое место делят немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и канадский форвард «нефтяников» Коннор Макдэвид (оба — по 45 очков).
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто сможет помешать Овечкину стать лучшим российским бомбардиром сезона НХЛ?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Отметим, что Капризов занимает шестое место в списке бомбардиров, Панарин — седьмой. Кузнецов располагается на 14-й строчке гонки, а Свечников — на 53-й строчке.
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