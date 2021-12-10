Кожевников: Кубок мира от НХЛ во время ОИ-2022 станет объявлением мировой войны в хоккее

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с участием игроков из НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Накануне в Северной Америке прошла информация, что НХЛ может не полететь в Пекин — и в дни Олимпиады проведёт у себя дома международный турнир с участием звёзд НХЛ? Могу сказать только одно — издевательства над мировым хоккеем продолжаются. Мало того что НХЛ со своим участием подвесила Олимпиаду как минимум до 10 января, так ещё запустила версию о параллельном турнире, фактически Кубке мира.



В чём мотивация НХЛ запустить такой слух? Версий — море. Может, идут какие-то торги с китайцами — и НХЛ опять капризничает, набивает цену. Может, североамериканской лиге действительно невыгодно лететь в Пекин — и она начинает искать обходные пути, предлагать профсоюзу игроков какие-то варианты. Ведь неслучайно в НХЛ какие-то игроки-анонимы уже отказываются от поездки в Пекин.



Кстати, слышал, что в НХЛ впереди Совет директоров. Там люди прагматичные, жёсткие, ни в каких облаках Дубая не витают, деньги считают до цента, все удовольствия — только за ваш счёт. Не удивлюсь, если они действительно готовят отказ от Олимпиады.



Раньше не верил, что НХЛ спрыгнет. Но вы посмотрите, что происходит, Штаты и некоторые их союзники на пустом месте объявляют дипломатический бойкот Олимпиады. Люди не признают законов, просто обнаглели! Не понимаю, зачем МОК и ИИХФ всё это терпят.



Что делать, если одновременно будет и Олимпиада, и Кубок мира? Вроде бы один из руководителей НХЛ вчера сказал, что такого не будет, но никакой веры им уже нет. Если два турнира запустятся одновременно, это станет объявлением мировой войны в хоккее. Мировой хоккейный порядок будет полностью разрушен, олимпийскую хартию выбросят на помойку, все страны пострадают. Так надругаться над олимпийским движением — это всё равно что ООН распустить!



Надеюсь, что такого беспредела всё-таки не будет. Если же НХЛ рискнёт, то, получается, что у нас одновременно сработает и план «А», и план «Б».



На мой взгляд, штабу Алексея Жамнова придётся поработать с энхаэловской сборной России — и в Северной Америке его помощники Сергей Гончар и Евгений Набоков, которые у некоторых наших специалистов вызывают вопросы, на знакомой почве как раз смогут раскрыться. А на Пекин из кахаэловцев собираем свою сборную — под управлением Олега Знарка и под лозунгом «Повторим Пхёнхчхан!» Отличный вариант!



Олимпиада есть Олимпиада, это самый крутой турнир в истории хоккея. Да, НХЛ — лучшая лига в мире, но когда разговор идёт о национальных сборных, рядом с Олимпиадой никакие Кубки мира не стояли. При всём уважении к нашим звёздам НХЛ.



Повторюсь, НХЛ работает без правил, в любой момент может выкинуть любой фортель. Мы не должны поддаваться на провокации, надо быть готовым ко всему. Планы «А» и «Б» — наша защита от беспредела НХЛ», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.