Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби: можем с Овечкиным спросить друг друга о чём-то или написать «Ты это видел?»

Кросби: можем с Овечкиным спросить друг друга о чём-то или написать «Ты это видел?»
Комментарии

Форвард и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал об общении с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Трудно выделить что-то конкретное. Мы можем просто поздравить друг друга или спросить, что ты думаешь о том или об этом. Или написать: «Ты это видел?» Я рад, что мы познакомились. Конечно, на льду идёт непримиримая борьба, но всё развивается.

Я играю против него уже 17 лет и знаю, насколько он стабилен. Я понимаю, как тяжело начинать играть, когда от тебя так многого ждут, когда ты ощущаешь огромное давление, став первым номером драфта. А он превзошёл ожидания, сделал намного больше.

Сейчас у него появился шанс побить рекорд Гретцки, и в его положении, с учётом того, как много он сделал для хоккея за эти годы, будет очень здорово, если он добьётся этого», – цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.

«Три Кубка Стэнли выигрывали многие хоккеисты. Но 900 голов может забить только один» «Три Кубка Стэнли выигрывали многие хоккеисты. Но 900 голов может забить только один»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021