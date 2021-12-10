Кросби: можем с Овечкиным спросить друг друга о чём-то или написать «Ты это видел?»

Форвард и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал об общении с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.



«Трудно выделить что-то конкретное. Мы можем просто поздравить друг друга или спросить, что ты думаешь о том или об этом. Или написать: «Ты это видел?» Я рад, что мы познакомились. Конечно, на льду идёт непримиримая борьба, но всё развивается.



Я играю против него уже 17 лет и знаю, насколько он стабилен. Я понимаю, как тяжело начинать играть, когда от тебя так многого ждут, когда ты ощущаешь огромное давление, став первым номером драфта. А он превзошёл ожидания, сделал намного больше.



Сейчас у него появился шанс побить рекорд Гретцки, и в его положении, с учётом того, как много он сделал для хоккея за эти годы, будет очень здорово, если он добьётся этого», – цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.