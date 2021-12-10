Вайсфельд: судя по подписанию Пелино, в «Ак Барсе» некий тренерский кризис идей

Известный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о подписании в тренерский штаб «Ак Барса» Майкла Пелино, а также о защите ХК СКА.



«Ак Барс» подписал Пелино для того, чтобы решить проблемы с большинством. Обычно они связаны с двумя компонентами – либо с уровнем игроков, либо с работой тренеров. Судя по подписанию Пелино, в «Ак Барсе» некий тренерский кризис идей. Насколько важно большинство на дистанции сезона? Важно, но «Ак Барс» идёт на третьем месте. Думаю, тренеры не будут особо переживать, если у них будет худшее большинство, но они выиграют Кубок Гагарина.



Заслуга ли только Юханссона, что СКА так мало пропускает? Очевидно, что какой бы гениальный ни был вратарь, он не может играть один. В СКА хорошая организация игры в обороне, да и другие вратари там достаточно квалифицированные. Поэтому не ставил бы так вопрос. Заслуживает ли Пыленков получать так же много игрового времени, как в последних матчах, когда вернутся в строй лидеры? Может быть, и заслуживает, но чисто математически не получит», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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