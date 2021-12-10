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Морозов: обсудили с НХЛ идею, чтобы «Вашингтон» сыграл с «Динамо» М или «Тампа» — с ЦСКА

Морозов: обсудили с НХЛ идею, чтобы «Вашингтон» сыграл с «Динамо» М или «Тампа» — с ЦСКА
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о вероятности проведения выставочных матчей между клубами НХЛ и КХЛ в России.

«Общение с НХЛ по возможности проведения выставочных игр? Мы пообщались. Нам интересна эта тема. Мы обсудили эту идею с точки зрения календарей и пришли к тому, что сентябрь – это удобный вариант, если клубу НХЛ прилетать в Россию на два матча. У них это начало предсезонки, а мы могли бы организовать паузы в календаре для своих клубов. Ключевое здесь – это финансы, надо чётко понимать, какие затраты мы понесём. Сейчас наши профильные отделы всё обсчитывают, готовят цифры. Думаю, до конца месяца мы вернёмся к этому и ещё раз пообщаемся с НХЛ, уже имея на руках определённые цифры.

Обозначили клубы, чей приезд в Россию интересен? Да, конечно, это клубы с российскими игроками. «Тампа» и «Вашингтон»? Верно. Идея такая, чтобы «Вашингтон» Овечкина сыграл с московским «Динамо», где он воспитывался. Или, например, чтобы Кучеров сыграл с ЦСКА. Это точно заинтересует болельщиков. Мы такое направление задали, и НХЛ согласна, что это было бы здорово.

Но мечтать мы можем о чём угодно — надо воплощать. Пока никаких решений нет, мы только начали взаимодействие», — цитирует Морозова «РИА Новости Спорт».

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