Морозов: обсудили с НХЛ идею, чтобы «Вашингтон» сыграл с «Динамо» М или «Тампа» — с ЦСКА

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о вероятности проведения выставочных матчей между клубами НХЛ и КХЛ в России.
«Общение с НХЛ по возможности проведения выставочных игр? Мы пообщались. Нам интересна эта тема. Мы обсудили эту идею с точки зрения календарей и пришли к тому, что сентябрь – это удобный вариант, если клубу НХЛ прилетать в Россию на два матча. У них это начало предсезонки, а мы могли бы организовать паузы в календаре для своих клубов. Ключевое здесь – это финансы, надо чётко понимать, какие затраты мы понесём. Сейчас наши профильные отделы всё обсчитывают, готовят цифры. Думаю, до конца месяца мы вернёмся к этому и ещё раз пообщаемся с НХЛ, уже имея на руках определённые цифры.
Обозначили клубы, чей приезд в Россию интересен? Да, конечно, это клубы с российскими игроками. «Тампа» и «Вашингтон»? Верно. Идея такая, чтобы «Вашингтон» Овечкина сыграл с московским «Динамо», где он воспитывался. Или, например, чтобы Кучеров сыграл с ЦСКА. Это точно заинтересует болельщиков. Мы такое направление задали, и НХЛ согласна, что это было бы здорово.
Но мечтать мы можем о чём угодно — надо воплощать. Пока никаких решений нет, мы только начали взаимодействие», — цитирует Морозова «РИА Новости Спорт».
- 10 декабря 2021
-
15:10
-
14:40
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:22
-
13:10
-
12:56
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
11:59
-
11:50
-
11:36
-
11:30
-
11:20
-
11:07
-
10:56
-
10:38
-
10:16
-
10:00
-
09:43
-
09:35
-
09:30
-
09:21
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:57
-
08:47
-
08:32
-
08:24
-
08:16
-
07:58