«Ничего криминального». Тренин опубликовал фото с разбитым лицом после драки с Харой

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин опубликовал в «Инстаграме» фотографию, сделанную после драки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3). Напомним, 24-летний форвард вступил в драку с защитником соперников Здено Харой.



«Ничего криминального, только физическое состояние», — подписал фотографию Тренин.

В комментариях россиянина поддержали различные хоккеисты, в числе которых партнёр по команде Филип Форсберг, а также Владислав Каменев, Антон Бурдасов и другие.



Отметим, что в прошедшей встрече Тренин забросил свою четвёртую шайбу в сезоне. Всего на его счету 26 матчей в чемпионате, четыре заброшенные шайбы и три результативные передачи.



Всего же в НХЛ у российского нападающего 92 игры, в которых он набрал 24 очка (11+13).