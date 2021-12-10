Овечкин: в первые годы у нас с Кросби была борьба. Сейчас мы ценим то, что сделали для НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
«Мы разговариваем. Можем написать друг другу, если хотим что-то узнать. Всё здорово. Конечно, в первые годы была борьба. Я — русский. Он — канадец. Был языковой барьер. Но сейчас мы повзрослели и ценим, что сделали для лиги», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, в текущем сезоне 36-летний россиянин принял участие в 26 матчах, набрав 41 (20+21) балл при показателе полезности "+19". Всего на счету Овечкина 1361 (750+611) очко за 1223 игры в лиге.
Кросби в регулярном чемпионате-2021/2022 провёл 13 встреч, заработав 13 (4+9) результативных баллов при общей полезности "-3". Всего он сыграл в 1052 матче в НХЛ, набрав в них 1338 (490+848) баллов.
Овечкин выигрывал Кубок Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году, Кросби делал это трижды (2009, 2016, 2017).
- 10 декабря 2021
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