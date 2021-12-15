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Россия — Канада: онлайн-трансляция матча Евротура начнётся в 18:30

Россия — Канада: онлайн-трансляция матча Евротура начнётся в 18:30
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Сегодня, 15 декабря, начинается второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала 2021 года, который будет проходить до 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:30 мск.

Сборная России начнёт турнир матчей с командой Канады, который не будет учитываться в общем зачёте турнира.

Трансляция встречи между россиянами и канадцами начнётся в 18:30 по московскому времени. Матч можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.

Турнирная таблица Евротура

Ранее сборная Канады играла на Кубке Первого канала в декабре 2017 года в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане (Южная Корея), заняв в турнире пятое место.

Также сборная России сыграет в рамках Кубка Первого канала с командами Швеции (16 декабря, 18:30 мск), Чехии (18 декабря, 15:30 мск) и Финляндии (19 декабря, 15:30 мск).

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