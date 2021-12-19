Россия — Финляндия: онлайн-трансляция матча Евротура начнётся в 15:30

Сегодня, 19 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой заключительный матч на Кубке Первого канала 2021 года. Подопечные Алексея Жамнова на «ЦСКА-Арене» в Москве встретятся с командой Финляндии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция матча между российской и финской сборными начнётся в 15:30 по московскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.
На первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — сборная Финляндии заняла второе место, россияне расположились на третьей строчке. Финская команда имеет в своём активе шесть баллов, у России — три очка.
Напомним, на прошедшем в 2020 году Кубке Первого канала победу одержала российская сборная. Вторую строчку заняла команда Швеции, третью — Финляндия.
- 19 декабря 2021
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