Артём Анисимов ответил на вопрос, собирается ли ещё раз попробовать свои силы в НХЛ

Нападающий Артём Анисимов поделился подробностями своего перехода в «Локомотив». Форвард подписал контракт с клубом КХЛ в октябре.



«Изначально я хотел остаться в НХЛ. Подписал просмотровый контракт с «Колорадо», но у меня не получилось остаться в команде. С руководством «Локомотива» мы разговаривали ещё после предыдущего сезона, но я сразу же сказал, что хочу попробовать свои силы в Северной Америке.



Когда не получилось с «Колорадо», сразу связался с «Локомотивом» и решил все вопросы. Летом я встречался с Андреем Скабелкой, мы разговаривали. Общался также с Юрием Николаевичем Яковлевым. Контакт всегда был.



Были ли другие варианты в КХЛ? Других я даже не рассматривал. Не представляю себя в КХЛ где-то в другом месте, кроме «Локомотива». Это дом, родной клуб. Играть дома очень приятно. Тем более я не выступал за «Локомотив» с 2012 года. Каждый выход на лёд на «Арене-2000» — особенный. Очень много тёплых воспоминаний из Ярославля. Были бы сейчас ещё полные трибуны — было б вообще шикарно.



Историю с НХЛ для себя закрыл? Нет, ещё не закрыл. Именно поэтому подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона», — приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.