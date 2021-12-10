Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артём Анисимов ответил на вопрос, собирается ли ещё раз попробовать свои силы в НХЛ

Артём Анисимов ответил на вопрос, собирается ли ещё раз попробовать свои силы в НХЛ
Комментарии

Нападающий Артём Анисимов поделился подробностями своего перехода в «Локомотив». Форвард подписал контракт с клубом КХЛ в октябре.

«Изначально я хотел остаться в НХЛ. Подписал просмотровый контракт с «Колорадо», но у меня не получилось остаться в команде. С руководством «Локомотива» мы разговаривали ещё после предыдущего сезона, но я сразу же сказал, что хочу попробовать свои силы в Северной Америке.

Когда не получилось с «Колорадо», сразу связался с «Локомотивом» и решил все вопросы. Летом я встречался с Андреем Скабелкой, мы разговаривали. Общался также с Юрием Николаевичем Яковлевым. Контакт всегда был.

Были ли другие варианты в КХЛ? Других я даже не рассматривал. Не представляю себя в КХЛ где-то в другом месте, кроме «Локомотива». Это дом, родной клуб. Играть дома очень приятно. Тем более я не выступал за «Локомотив» с 2012 года. Каждый выход на лёд на «Арене-2000» — особенный. Очень много тёплых воспоминаний из Ярославля. Были бы сейчас ещё полные трибуны — было б вообще шикарно.

Историю с НХЛ для себя закрыл? Нет, ещё не закрыл. Именно поэтому подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона», — приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.

Новость по теме
Форвард «Локомотива» Анисимов рассказал, как был вторым вратарём «Оттавы» в матче НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021