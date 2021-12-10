«Вдохновился победой «Спартака» над «Легией». «Ак Барс» — о Лукоянове с мячом на льду

Пресс-служба казанского «Ак Барса» в «Твиттере» выложила пост с тренировки команды на льду, сделав отсылку на победу футбольного «Спартака» в матче Лиги Европы с «Легией». Форвард «барсов» Артём Лукоянов занимался с мячом.

«Артём Лукоянов вдохновился победой «Спартака» над «Легией», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 10 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» играл с варшавской «Легией». Решающий матч квартета С проходил на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей. По итогам этой встречи московский «Спартак» пробился в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».