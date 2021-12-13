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Календарь и время матчей Кубка Первого канала 2021 года

Календарь и время матчей Кубка Первого канала 2021 года
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Кубок Первого канала 2021 года, являющийся вторым этапом Еврохоккейтура, пройдёт с 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». В нынешнем году состав участников расширится до пяти команд: к сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавится сборная Канады, матчи с которой не будут учитываться в общем зачёте турнира.

Турнирная таблица Евротура

Расписание матчей Кубка Первого канала — 2021:

15 декабря (среда)
18:30 мск, Россия – Канада;

16 декабря (четверг)
18:30 мск, Швеция — Россия;
20:00 мск, Чехия — Финляндия;

17 декабря (пятница)
15:00 мск, Канада — Швеция;

18 декабря (суббота)
11:00 мск, Финляндия — Канада;
15:30 мск, Россия — Чехия;

19 декабря (воскресенье)
11:00 мск, Чехия — Швеция;
15:30 мск, Россия – Финляндия.

Напомним, на Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, победу одержала российская команда. Вторую строчку заняла сборная Швеции, третьими стали финны.

Действующим победителем Еврохоккейтура также является сборная России.

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