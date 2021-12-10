Главный лидер сборной Швеции получил разрешение на участие в молодёжном чемпионате мира

Федерация хоккея Швеции сообщила, что клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» отпустил нападающего Александера Хольца на молодёжный чемпионат мира 2022 года. Таким образом, главный лидер младших «Тре Крунур» стал последним игроком в заявке национальной команды на мировой форум.

Напомним, в нынешнем сезоне 19-летний форвард дебютировал в НХЛ, отметившись двумя результативными передачами в шести матчах. Большую часть сезона Александер проводит в АХЛ, где в 10 матчах он набрал 10 (6+4) очков.

Предстоящий молодёжный чемпионат мира станет третьим в карьере нападающего. Он является бронзовым призёром МЧМ-2020 и четвертьфиналистом МЧМ-2021. Также в его активе есть золотая медаль ЮЧМ-2019.